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Роналду после 3:1 с «Аль-Хилалем»: «Усердно работаю и рад помочь «Аль-Насру». Боремся за победу в лиге и ЛЧ»

«Я усердно работаю и рад помочь команде. Мы боремся и за [победу] в чемпионате, и в Лиге чемпионов», – сказал 40-летний форвард «Аль-Насра».

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