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Новости Липецка

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В Задонске Липецкой области сгорел ВАЗ 2110

В Задонске Липецкой области сгорел ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 сгорел за несколько минут, причина пожара выясняется.Ночью 11 октября в Задонске Липецкой области в 23:55 на улице Карла Маркса, 107, загорелся ВАЗ 2110.

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