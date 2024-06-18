Гастроэнтеролог Сухорукова порекомендовала отказаться от майонеза и жареной пищи на пикнике

Также она советует воздержаться от вина Собираясь на пикник, рекомендуется отказаться от салатов, заправленных майонезом, плавленого сыра, жареной пищи и вина, а пристальное внимание обратить на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.