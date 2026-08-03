Насилие над выходцами с Украины на польских улицах становится массовым. После присвоения Зеленским подразделению ВСУ имени УПА* и начала возведения им в Киеве пантеона «героев Украины» из Мельника, Бандеры и других организаторов геноцида поляков бьют украинцев уже по всей Польше.
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