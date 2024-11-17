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Царьград

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Иностранные студенты в Москве ополчились против местных: Призывали к расправам над русскими

Иностранные студенты в Москве ополчились против местных: Призывали к расправам над русскими

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за призывов устраивать расправы над русскими. Инцидент зафиксирован в московском вузе.

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Сергей Иванов
Гнать ишаков на Колыму!
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