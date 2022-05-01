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Зеленский мог миром решить проблемы Украины — Лавров

Зеленский мог миром решить проблемы Украины — Лавров

МОСКВА (ИА Реалист). Все проблемы на Украине миром мог решить Петр Порошенко, который избирался в 2014 году под лозунгом «Мир в Донбассе», но потом начал войну, заявил в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» глава МИД России Сергей Лавров.

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