Зеленский мог миром решить проблемы Украины — Лавров

МОСКВА (ИА Реалист). Все проблемы на Украине миром мог решить Петр Порошенко, который избирался в 2014 году под лозунгом «Мир в Донбассе», но потом начал войну, заявил в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» глава МИД России Сергей Лавров.