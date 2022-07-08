Полицейские из Ростовской области в преддверии Дня семьи, любви и верности поделились своей историей любви

8 июля в России будет отмечается День семьи, любви и верности. Это день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии.

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