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Эффективность российских вакцин к штаммам «дельта» и «дельта плюс» оказалась выше 90%

Эффективность российских вакцин к штаммам «дельта» и «дельта плюс» оказалась выше 90%

Российские вакцины от коронавируса способны противостоять новым штаммам «дельта» и «дельта плюс». Эффективность препаратов остается на уровне выше 90%, заявил глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

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