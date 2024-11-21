Куда направят военные беспилотники после СВО

Российские военные беспилотники займутся картографией и наблюдением за местностью после СВО. Благодаря этому отпадет необходимость поднимать в воздух большие самолеты типа Ан-12 и Ан-24, рассказал в интервью URA.
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