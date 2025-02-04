Почему детям надо покупать самые дешевые беговые лыжи, объяснил эксперт Дидрих

Лыжный сезон во многих городах России длится до конца марта, пока не начнет таять снег. В последний месяц зимы самое время достать коньки или лыжи и отправиться на прогулку! Во-первых, так вы добавите себе физической активности, которой многим не хватает зимой.
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