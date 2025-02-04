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Почему детям надо покупать самые дешевые беговые лыжи, объяснил эксперт Дидрих

Почему детям надо покупать самые дешевые беговые лыжи, объяснил эксперт Дидрих

Лыжный сезон во многих городах России длится до конца марта, пока не начнет таять снег. В последний месяц зимы самое время достать коньки или лыжи и отправиться на прогулку! Во-первых, так вы добавите себе физической активности, которой многим не хватает зимой.

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