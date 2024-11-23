Египетский генерал назвал удар «Орешника» посланием Путина коллективному Западу

Использование гиперзвуковых ракетных систем средней дальности «Орешник» на Украине — прямое послание президента России Владимира Путина коллективному Западу, заявил генерал-майор ВВС египетского Генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби.
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