Акт упоительного возмездия

SI

Sergey Ivanov

Все- таки гуманист этот инженер! Припоминаю другой случай из какой- то газеты еще советских времен: Хозяева дачи заметили, что в их отсутствие зимой кто- то ворует из погреба соленья. И хозяин решил вора поймать. Он поступил проще, чем этот инженер. Просто поставил французский замок на дверь в подпол. Зимой, как обычно, на дачу прокрался вор. Он спустился в подпол- и тут замок защелкнулся! Как он ни старался, но выбраться из ловушки не получилось. Пару недель он жил в этом погребе, питаясь этими самыми соленьями- вареньями. Когда приехали хозяева- они с удивлением обнаружили, что таинственным воришкой оказался их сосед.... Соседа они выпустили. Из человеколюбия. И, пожалуй, напрасно. Потому, что сосед подал на них иск за «незаконное лишение свободы» Суд встал на сторону вора.... А вот еще забавный случай: Хозяин дачи, чтобы уберечься от воров, придумал хитроумную схему. Наверное, тоже был инженером... Он применил программное устройство, которое по заданному циклу включало и выключало свет в доме, телевизор.... Тем самым создавалось полное впечатление, что в доме живут люди. Увы, инженерные знания не помогли: Дачу в очередной раз обворовали....