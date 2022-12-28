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Сотрудники «Газпромнефть-Хантос» в составе банды из 20 человек воровали газ у компании

Сотрудники «Газпромнефть-Хантос» в составе банды из 20 человек воровали газ у компании

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении еще десяти участников преступной группы за хищение газового конденсата с месторождения «Газпромнефть-Хантос».

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