Сотрудники «Газпромнефть-Хантос» в составе банды из 20 человек воровали газ у компании

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении еще десяти участников преступной группы за хищение газового конденсата с месторождения «Газпромнефть-Хантос».
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