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Царьград

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История с попыткой похищения ребёнка завершилась неожиданно. Бородач дал объяснение

История с попыткой похищения ребёнка завершилась неожиданно. Бородач дал объяснение

В соцсетях разошелся ролик о том, как курьер отгоняет незнакомца от маленького ребенка. Мужчина подумал, что бородач может похитить малыша, однако сама история приобрела неожиданный поворот после того, как "похититель" дал объяснение.

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