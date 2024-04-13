Трупный запах «подснежников». Брошенные ВСУ «двухсотые» стали разлагаться

На линии боевого соприкосновения сейчас стоит нестерпимая вонь — при температуре свыше +20 градусов стали разлагаться остатки трупов солдат ВСУ, которые бросили на поле боя, не позаботившись об их эвакуации.
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