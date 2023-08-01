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АЛЕКСАНДР РОДЖЕРС: УКРАИНУ НАДО ПРЕКРАЩАТЬ

АЛЕКСАНДР РОДЖЕРС: УКРАИНУ НАДО ПРЕКРАЩАТЬ

В 1991 году УССР имела пятую экономику в Европе, а её население составляло 52 миллиона человек. После обретения «незалежности» украина только непрерывно беднела, а её население вымирало.

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Комментарии
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ОШ
Ольга Шел
Лаконично, правда, по факту! Спасибо.
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