АЛЕКСАНДР РОДЖЕРС: УКРАИНУ НАДО ПРЕКРАЩАТЬ

В 1991 году УССР имела пятую экономику в Европе, а её население составляло 52 миллиона человек. После обретения «незалежности» украина только непрерывно беднела, а её население вымирало.
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