Анастасия Ракова рассказала о начале приема первых пациентов в обновленном корпусе №4 московской больницы №52

Прием пациентов в ревматологическом и гематологическом центрах, оснащенных самым современным оборудованием В больнице № 52 Москвы открылись новые ревматологический и гематологический центры, оснащенные современным оборудованием.
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