В подмосковном ЖК "Лукино-Варино" опять было неспокойно. Сделав из него очередное гетто, они, как обычно, рассекали на старых жигулях без крыши, включили свою чудесную национальную музыку и размахивали пистолетом.
Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Для этого нужно чтобы трусливые и продажные менты с судьи стали на защиту россиян.
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3 час.
Silver Kont
Ляксандра, ну ты же пидарас на службе у черножопых, и прекрасно знаешь, что это правда, поэтому тебя пинками и загнали сюда, обелять и пушистить черножопых мразей.... Так что пасть закрой и сиди тихо, пока за тобой не пришли...
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2 час.
Ольга Каширина
Детей такого опасного возраста нужно отправить домой, пусть там пугают друг друга.
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1 час.
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