Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Каширина
    Детей   такого опасного возраста нужно отправить домой, пусть там пугают друг друга.Для банды малотет...
  • Альберт Волков
    Сажать за отсутствие трудового договора не будут, но такого человека просто лишат всех социальных льгот.👍Почему в Белорусс...
  • Silver Kont
    Ляксандра, ну ты же пидарас на службе у черножопых, и прекрасно знаешь, что это правда, поэтому тебя пинками и загнал...Для банды малотет...

Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

В подмосковном ЖК "Лукино-Варино" опять было неспокойно. Сделав из него очередное гетто, они, как обычно, рассекали на старых жигулях без крыши, включили свою чудесную национальную музыку и размахивали пистолетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮС
Юдкевич Сергей
Для этого нужно чтобы трусливые и продажные менты с судьи стали на защиту россиян.
Ответить
3 час.
Silver Kont
Ляксандра, ну ты же пидарас на службе у черножопых, и прекрасно знаешь, что это правда, поэтому тебя пинками и загнали сюда, обелять и пушистить черножопых мразей.... Так что пасть закрой и сиди тихо, пока за тобой не пришли...
Ответить
2 час.
Ольга Каширина
Детей   такого опасного возраста нужно отправить домой, пусть там пугают друг друга.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх