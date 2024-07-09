Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

Для этого нужно чтобы трусливые и продажные менты с судьи стали на защиту россиян.

Silver Kont

Ляксандра, ну ты же пидарас на службе у черножопых, и прекрасно знаешь, что это правда, поэтому тебя пинками и загнали сюда, обелять и пушистить черножопых мразей.... Так что пасть закрой и сиди тихо, пока за тобой не пришли...