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Баранец: Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США

Баранец: Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не били американскими ракетами ATACMS по территории России после звонка начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

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