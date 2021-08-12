В Томске сотрудники полиции при участии общественников провели увлекательное мероприятие для юных жителей областного центра

Накануне, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» и социального проекта «Крылья безопасности», реализуемого УМВД России по Томской области, сотрудники полиции УГИБДД УМВД России по Томской области, совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Томской области и сотрудниками линейного отдела внутренних дел на транспорте, организовали мероприятие, направленное на разъяснение правил безопасного поведения для юных участников дорожного движения и их родителей на дороге, а также вблизи железнодорожных путей.