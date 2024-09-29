Печаль в шароварах

Сегодня у всех англосаксонских элит и обслуживающих их медиа прямо-таки День порванных дуп. Внезапно оказалось, что все звучавшие ранее предупреждения Путина об опасности скатывания к прямому ядерному противостоянию – не блеф и не голословные угрозы, и есть немалая вероятность убедиться в этом в последние мгновения жизни.