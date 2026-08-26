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Над акваторией близ Севастополя сбили три беспилотника

Над акваторией близ Севастополя сбили три беспилотника

Три БПЛА сбили над акваторией близ Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Сбито 3 БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе над акваторией на отдалении от берега», — уточнил он в MAX.

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