Сериалы «Медведь» и «Сёгун» стали лидерами по количеству номинаций на премию "Эмми-2024"

Сегодня стало известно о номинациях на престижную премию "Эмми" за 2024 год. Организаторы определили лучших кандидатов в различных категориях, включая лучшие драматические и комедийные сериалы, мини-сериалы, телефильмы и анимационные сериалы.
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