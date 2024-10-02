Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» во время удара по Израилю

Запуск ракеты «Фаттах-1» / © IRIB Информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило, что гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» уничтожили израильские комплексы противоракетной обороны Arrow-2 и Arrow-3, а также поразили военные базы.