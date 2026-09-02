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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лонзо Болл: «Браун входит в Топ-5 лучших игроков в истории «Бостона». Он немного лучше Тейтума»

Лонзо Болл считает, что « Бостон » должен вывести из обращения игровой номер Джейлена Брауна в знак признания его заслуг перед клубом.

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