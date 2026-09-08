Nested Inductive Bias: новый метод обучения на SPD-многообразиях

Исследователи опубликовали на arXiv новую структуру Nested Inductive Bias для обучения представлений на многообразиях симметричных положительно определенных матриц (SPD).
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