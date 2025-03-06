"Адский винегрет в Армении": кто отворачивает страну от России

Армения не меняет своего настроя в отношении России, даже несмотря на тысячи релокантов. США пытаются подготовить почву в стране, которая находится в двояком положении со времён обострения конфликта в Карабахе.
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