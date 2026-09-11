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ИА Регнум

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Нейросети спрогнозировали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

Нейросети спрогнозировали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

Нейросети спрогнозировали сохранение большинства «Единой России» по итогам выборов в Государственную думу в 2026 году, отдав партии 48–55% голосов и 310–340 мандатов.

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