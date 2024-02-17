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Зеленский: договоры по гарантиям безопасности Украине готовы подписать 30 стран

Зеленский: договоры по гарантиям безопасности Украине готовы подписать 30 стран

Договоры по гарантиям безопасности для Украины на данный момент готовы подписать 30 стран. С соответствующим утверждением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.

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