Зеленский: договоры по гарантиям безопасности Украине готовы подписать 30 стран

Договоры по гарантиям безопасности для Украины на данный момент готовы подписать 30 стран. С соответствующим утверждением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.
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