В СамГМУ роборуку научат печатать новые ткани на пациентах с язвами и ожогами

В СамГМУ научат роборуку немецкого производителя KUKA для создания биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов печатать ткани прямо на пациенте при лечении обширных ожогов, язв и других повреждений.
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