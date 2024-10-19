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Закон и Порядок

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У Россиян и Росстата разные взгляды на уровень инфляции

У Россиян и Росстата разные взгляды на уровень инфляции

Оказывается, россияне не правы в личных оценках уровня инфляции. Ибо видят они её со своей личной стороны, а не читают статистические отчёты.

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Комментарии
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Владимир Иванов
!Если он будет давать правдивые цифры их всех разгонят!
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17 час.
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Я предполагаю, что Росстат подаёт верную информацию в Правительство, а уж оно потом определяет какие цифры Росстату огласить народу. Судя по прилавкам разночтение может достигать 3-5 раз. Есть и второй вариант, Правительство сразу спускает Росстату &quot; нужные &quot; цифры, чтобы те сильно не утруждались.
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16 час.

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