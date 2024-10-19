У Россиян и Росстата разные взгляды на уровень инфляции

!Если он будет давать правдивые цифры их всех разгонят!

swrzWMGw 6v2z9zsJ

Я предполагаю, что Росстат подаёт верную информацию в Правительство, а уж оно потом определяет какие цифры Росстату огласить народу. Судя по прилавкам разночтение может достигать 3-5 раз. Есть и второй вариант, Правительство сразу спускает Росстату " нужные " цифры, чтобы те сильно не утруждались.