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Взлетевшая на 427 % выручка Nvidia в серверном сегменте способствовала росту акц...

Взлетевшая на 427 % выручка Nvidia в серверном сегменте способствовала росту акц...

Взлетевшая на 427 % выручка Nvidia в серверном сегменте способствовала росту акций до уровня более $1000Участники фондового рынка к публикации квартального отчёта Nvidia подходили в уверенности, что выручка компании вырастет в среднем до $24,65 млрд, но фактический результат в $26,04 млрд превзошёл ожидания.

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