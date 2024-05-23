Взлетевшая на 427 % выручка Nvidia в серверном сегменте способствовала росту акц...

Взлетевшая на 427 % выручка Nvidia в серверном сегменте способствовала росту акций до уровня более $1000Участники фондового рынка к публикации квартального отчёта Nvidia подходили в уверенности, что выручка компании вырастет в среднем до $24,65 млрд, но фактический результат в $26,04 млрд превзошёл ожидания.