Приглашаем принять участие в проекте ´Время добрых дел´.

В мае 2025 года в нашей стране стартовал республиканский проект ´Время добрых дел´, одной из задач которого является предоставление молодым людям возможности получить опыт работы в сфере социального обслуживания.
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