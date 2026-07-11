Врио брянского губернатора назвал лидеров ЕГЭ

Врио главы Брянской области Егор Ковальчук озвучил результаты основного периода ЕГЭ. В этом году экзамены сдали более 5,7 тысячи выпускников региона, продемонстрировав не только массовость участия, но и качественный рост подготовки.
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