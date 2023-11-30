На полигоне в Ростовской области произошел взрыв

Взрыв произошел на полигоне Кузьминский в Ростовской области 3 ноября. При случайной детонации снаряда гранатомета РПГ-7 из-за несоблюдения техники безопасности во время разведения костра погибла группа военнослужащих из Приморского края.
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