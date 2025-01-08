Nvidia представляет графические процессоры для ноутбуков RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070

Компания Nvidia анонсировала графические процессоры RTX 50-й серии (Blackwell) для ноутбуков параллельно с семейством для настольных ПК, обещая существенный прирост производительности при сохранении эффективности.
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