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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Вашингтона» 2-е поражение в сезоне – после 5 побед подряд. В игре с «Тампой» команда не забила – впервые в текущей регулярке

У «Вашингтона» 2-е поражение в сезоне – после 5 побед подряд. В игре с «Тампой» команда не забила – впервые в текущей регулярке

«Кэпиталс» проиграли «Тампе» (0:3) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Спенсера Карбери впервые в сезоне осталась без заброшенных шайб.

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