Глава лыж Германии заявил, что эмоциональный накал неизбежен при допуске россиян

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах предупредил, что возвращение российских спортсменов на международную арену будет сопровождаться эмоциональным напряжением в отношениях с украинскими атлетами.
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