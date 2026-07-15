Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Глава лыж Германии заявил, что эмоциональный накал неизбежен при допуске россиян

Глава лыж Германии заявил, что эмоциональный накал неизбежен при допуске россиян

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах предупредил, что возвращение российских спортсменов на международную арену будет сопровождаться эмоциональным напряжением в отношениях с украинскими атлетами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии