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ИА Регнум

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Пленные бойцы ВСУ две недели помогали российским военным в Часовом Яре

Взятые в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух недель помогали военным 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии армии России в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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