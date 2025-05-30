Пленные бойцы ВСУ две недели помогали российским военным в Часовом Яре

Взятые в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух недель помогали военным 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии армии России в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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