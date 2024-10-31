Григор Григорян: «Птичий грипп» – главный элемент новой биологической диверсии «пандемия Х»

Во второй части интервью для «ПолитНавигатора» международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения и известный общественный деятель Григор Григорян поделился своим видением возможной новой пандемии Х, которая вероятно станет оружием в руках Запада для сохранения собственной гегемонии в мире.
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