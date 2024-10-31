Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Ну карасев знает чо говорит))) Темнейший же ему полюбому докладывает.Путин готов воору...
  • Любовь Кузьмина
    Вообще то не так надо поступить!Поступать необходимо так, как поступают западные страны.Самое насущное для России сей...Путин готов воору...
  • Регина Толстоброва
    Правильное решение Президента. так и надо бы поступить.Путин готов воору...

Григор Григорян: «Птичий грипп» – главный элемент новой биологической диверсии «пандемия Х»

Григор Григорян: «Птичий грипп» – главный элемент новой биологической диверсии «пандемия Х»

Во второй части интервью для «ПолитНавигатора» международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения и известный общественный деятель Григор Григорян поделился своим видением возможной новой пандемии Х, которая вероятно станет оружием в руках Запада для сохранения собственной гегемонии в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх