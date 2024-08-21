Сын Кадырова выложил фото с Путиным

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал в своем Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с президентом России Владимиром Путиным.
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