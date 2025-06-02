Как перемещать антиматерию, если она бурно реагирует с обычным веществом?

Ученые ЦЕРНа совершили прорыв в безопасной транспортировке антиматерии. Узнайте, как с помощью специальной ловушки Пеннинга они планируют перевозить антивещество на грузовике для изучения фундаментальных свойств Вселенной, несмотря на его реакцию с обычной материей.