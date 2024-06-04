Врач-дерматолог рассказала, как не навредить здоровью при загаре

Июнь – месяц самого активного солнца. Как получить от солнечных лучей только пользу и не навредить себе? Об этом мы попросили рассказать врача-дерматолога, онколога, заведующую стационарным отделением Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Ирину Темнову.
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