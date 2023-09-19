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Новое жесткое ДТП с фурой под мостом блокирует оживленную дорогу - фото

Новое жесткое ДТП с фурой под мостом блокирует оживленную дорогу - фото

Очередное ДТП с участием фуры блокирует движение на оживленной дороге в Приморье. Как рассказали очевидцы, большегруз застрял под железнодорожным мостом в Артеме.

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