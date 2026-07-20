В ХМАО пройдет забег младенцев в подгузниках

В Нижневартовске 2 августа проведут соревнования для младенцев «Маленький чемпион — 2026». Участниками станут дети в возрасте от пяти до 12 месяцев, которые будут преодолевать дистанции ползком вместе с родителями, сообщили в городской Дирекции спортивных сооружений.