Кровавый трейлер хоррора с динозаврами Deathground раскрывает примерные сроки за...

Кровавый трейлер хоррора с динозаврами Deathground раскрывает примерные сроки запускаСтудия Jaw Drop Games готовит к выпуску свою напряжённую кооперативную игру Deathground, в которой игрокам предстоит выживать в окружении агрессивных динозавров.