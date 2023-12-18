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Невилл об АПЛ: «Сити» находится чуть ниже своего уровня, но все равно в нескольких очках от вершины. «Арсенал» – единственный конкурент»

Невилл об АПЛ: «Сити» находится чуть ниже своего уровня, но все равно в нескольких очках от вершины. «Арсенал» – единственный конкурент»

«Это не похоже на Сити», это не похоже не Пепа. Они потеряли очки в пяти из последних шести игр, у них было несколько по-настоящему трудных моментов, они теряли очки тогда, когда этого никто не ожидал.

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