«Наш футбол – это сказка»: Мостовой – о назначении Альбы тренером «Родины»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение испанского специалиста Джонатана Альбы на пост главного тренера футбольного клуба «Родина».
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