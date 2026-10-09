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Царьград

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«Наш футбол – это сказка»: Мостовой – о назначении Альбы тренером «Родины»

«Наш футбол – это сказка»: Мостовой – о назначении Альбы тренером «Родины»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение испанского специалиста Джонатана Альбы на пост главного тренера футбольного клуба «Родина».

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