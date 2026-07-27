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Реанимация автобусов: что происходит на предприятии Краснодара, пережившем атаку БПЛА?

Реанимация автобусов: что происходит на предприятии Краснодара, пережившем атаку БПЛА?

В Краснодаре приступают к восстановлению школьных автобусов, пострадавших при атаке БПЛА Глава краевой столицы Евгений Наумов проинспектировал предприятие, которое 22 июля подверглось удару беспилотников.

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