Реанимация автобусов: что происходит на предприятии Краснодара, пережившем атаку БПЛА?

В Краснодаре приступают к восстановлению школьных автобусов, пострадавших при атаке БПЛА Глава краевой столицы Евгений Наумов проинспектировал предприятие, которое 22 июля подверглось удару беспилотников.
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