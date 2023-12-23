«В Мурманской области идеальный инвестиционный климат»: как прошел день региона на ВДНХ

22 декабря на международном форуме «Россия» прошел День Мурманской области. Центром выставки в этот день стал стенд региона и его главные символы: северное сияние, металлургия, памятник защитникам Заполярья и атомный ледокол.
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